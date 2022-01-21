Господарі вийшли вперед вже на самісінькому початку матчу – Муньяїн ефектно замкнув простріл від Вільямса у дев'ятку. В середині тайму Торрес зрівняв, вирішивши пробити з кута штрафного майданчика. Атлетік підвищив темп і почав створювати біля воріт тер Штегена момент за моментом, однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Барселона поступилася Атлетіку й вилетіла з Кубка Іспанії – Педрі і дебютний гол Торреса не зупинили розкішний Більбао

За чотири хвилини до завершення другого тайму Мартінес зумів добити м'яч у сітку і, здавалось, вирвав для басків перемогу. Але іншої думки був Педрі, якому вдалось перевести гру в овертайми. У першому з них господарі і заробили право на пенальті за гру рукою суперника. Муньяїн з позначки зумів переграти тер Штегена, розвівши м'яч і голкіпера по кутах. Згодом Торрес навіть примудрився відновити статус-кво, але з очевидного офсайду. Як наслідок, далі у Кубку Іспанії йде Атлетік – у чвертьфінал також пробились Реал Мадрид, Валенсія, Райо Вальєкано, Кадіс, Мальорка, Реал Сосьєдад та Бетіс.

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