Состоялась жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Испании, сообщает местная федерация футбола.

Вылет Барселоны из Кубка Испании в видеообзоре матча с Атлетиком – 2:3

Центральным матчем этого раунда станет противостояние Реала с Атлетиком, который неожиданно выбил Барселону в 1/8 финала. Если наставник мадридцев продолжит традицию выпускать Андрея Лунина на кубковые матчи, то украинца может ожидать один из важнейших поединков в карьере.

Базовой датой проведения четвертьфиналов избрали 2 февраля. Напомним, действующим триумфатором турнира является Барселона.

Реал в меньшинстве одержал победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали