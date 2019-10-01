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Куртуа був замінений через погане самопочуття

23:18 173 Читать на русском
Куртуа був замінений через погане самопочуття
Тібо Куртуа / Alamy

Стала відома причина, через яку голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа відіграв лише перший тайм у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (2:2).

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

Зірковий воротар пропустив 2 м'ячі від Денніса Бонавентуре та був замінений у перерві, повідомляє AS.

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

За інформацією видання, причина заміни – не погана гра Куртуа, а його самопочуття. Бельгієць змушений був завершити гру через сильне запоморочення і проблеми зі шлунком. Натомість лівого оборонця Начо тренерський штаб мадридців нібито замінив через травму коліна.

Відзначимо, що згадані заміни посприяли камбеку Реала. "Вершкові" завдяки голам Серхіо Рамоса та Каземіро відігралися з 0:2 і звели матч до нічиєї.

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Теги
Реал Мадрид - Брюгге Тібо Куртуа Тібо Куртуа Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів
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