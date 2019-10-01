Куртуа був замінений через погане самопочуття

Стала відома причина, через яку голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа відіграв лише перший тайм у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (2:2).

Зірковий воротар пропустив 2 м'ячі від Денніса Бонавентуре та був замінений у перерві, повідомляє AS.

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

За інформацією видання, причина заміни – не погана гра Куртуа, а його самопочуття. Бельгієць змушений був завершити гру через сильне запоморочення і проблеми зі шлунком. Натомість лівого оборонця Начо тренерський штаб мадридців нібито замінив через травму коліна.

Відзначимо, що згадані заміни посприяли камбеку Реала. "Вершкові" завдяки голам Серхіо Рамоса та Каземіро відігралися з 0:2 і звели матч до нічиєї.

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