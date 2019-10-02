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Зідан прокоментував заміну Куртуа у перерві матчу з Брюгге

12:11 1159 Читать на русском
Зідан прокоментував заміну Куртуа у перерві матчу з Брюгге
Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан дав свої пояснення щодо інциденту із заміною голкіпера у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

"Куртуа знаходився у поганому стані і не міг продовжувати гру у другому таймі. Тим не менше, він воротар Реала разом з Ареолою. У кожного своя думка – я не збираюся зараз про це говорити.

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Ми повинні бути готові так, як були готові в останніх трьох матчах. Куртуа хоче якомога краще виконувати свою роботу, ось про що мова. Друга половина була кращою і я це обов’язково врахую. У першому таймі ми могли показати пальцем на Куртуа, але ми одна команда і я перший, хто візьме удар на себе. Я несу відповідальність", – розповів Зідан офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, мадридський Реал сенсаційно зіграв унічию із бельгійським Брюгге в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Наступний матч у єврокубках "вершкові" проведуть на виїзді проти турецького Галатасарая 22 жовтня.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Брюгге Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Брюгге Брюгге Зінедін Зідан Зінедін Зідан Альфонс Ареола Альфонс Ареола
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