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Реал знайшов сенсаційну заміну Зідану

17:05 2905 Читать на русском
Реал знайшов сенсаційну заміну Зідану
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Реал може запросити свого колишнього футболіста, який лише нещодавно завершив кар'єру.

Зінедін Зідан ризикує втратити свою посаду після провального старту сезону 2019/20. Команда двічі втратила очки в Ла Лізі і розгромно поступилась ПСЖ (0:3) у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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За інформацією Mundo Deportivo, "королівський клуб" може запросити свого колишнього хавбека Хабі Алонсо, який завершив професіональну кар'єру 2 роки тому у Баварії. Зідан та Алонсо працювали разом у сезоні 2013/14, коли француз був помічником Карло Анчелотті.

Алонсо виступав за Реал з 2009 по 2014 роки, вигравши Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та двічі Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів. Зараз очолює резервну команду Реал Сосьєдада.

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