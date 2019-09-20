toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - МАЛЬМЕ ЛІГА ЄВРОПИ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рауль може очолити Реал – Мадрид знайшов трьох кандидатів на заміну Зідану

13:12 700 Читать на русском
Рауль може очолити Реал – Мадрид знайшов трьох кандидатів на заміну Зідану
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал розглядає 3 претендентів на посаду головного тренера у разі відставки Зінедіна Зідана.

Зінедін Зідан перебуває під загрозою звільнення через невдалий старт у сезоні 2019/20. Команда двічі втратила очки в Ла Лізі, а також розгромно програла ПСЖ (0:3) у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Реал заплатить шалену суму компенсації у випадку звільнення Зідана

Як повідомляє Marca, Флорентіно Перес може призначити на місце француза головного тренера Кастільї Рауля Гонсалеса. Іспанець віддав Мадриду 16 років ігрової кар'єри.

Також на вакантне місце претендують вільні агенти Жозе Моурінью, який очолював "вершкових" з 2010 по 2013 роки, а також Массіміліано Аллегрі, який працював у Мілані та Ювентусі.

blog_ava
Олександрія програла Вольфсбургу: перемога "вовків" на класі, гідний футбол команди Шарана та динамівський привіт
03:52
4866
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Головне Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Рауль Рауль Гонсалес Бланко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІ
    Україна — 12:207158 Динамо та Шахтар готові позмагатися за Луческу, – ЗМІ
5
год
:
28
хв
СК Дніпро-1
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук