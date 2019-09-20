Рауль може очолити Реал – Мадрид знайшов трьох кандидатів на заміну Зідану

Мадридський Реал розглядає 3 претендентів на посаду головного тренера у разі відставки Зінедіна Зідана.

Зінедін Зідан перебуває під загрозою звільнення через невдалий старт у сезоні 2019/20. Команда двічі втратила очки в Ла Лізі, а також розгромно програла ПСЖ (0:3) у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Як повідомляє Marca, Флорентіно Перес може призначити на місце француза головного тренера Кастільї Рауля Гонсалеса. Іспанець віддав Мадриду 16 років ігрової кар'єри.

Також на вакантне місце претендують вільні агенти Жозе Моурінью, який очолював "вершкових" з 2010 по 2013 роки, а також Массіміліано Аллегрі, який працював у Мілані та Ювентусі.