Реал нашел сенсационную замену Зидану

Реал может пригласить своего бывшего футболиста, который только недавно завершил карьеру.

Зинедин Зидан рискует потерять свой пост после провального старта сезона 2019/20. Команда дважды потеряла очки в Ла Лиге и разгромно уступила ПСЖ (0:3) в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов.

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По информации Mundo Deportivo, "королевский клуб" может пригласить своего бывшего хавбека Хаби Алонсо, завершившего профессиональную карьеру 2 года назад в Баварии. Зидан и Алонсо работали вместе в сезоне 2013/14, когда француз был помощником Карло Анчелотти.

Алонсо выступал за Реал с 2009 по 2014 годы, выиграв Ла Лигу, Суперкубок Испании и дважды Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Сейчас возглавляет резервную команду Реал Сосьедада.