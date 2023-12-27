Центральний захисник Реала Начо буде змушений пропустити лише один матч через дискваліфікацію за своє вилучення.

На 52-й хвилині матчу 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса (1:0) Начо наступив ззаду на гомілку Саму Омородіону. Спочатку головний арбітр зустрічі Ісідро Діас де Мера показав гравцеві жовту картку, але після перегляду відеоповтору посилив своє рішення у вигляді червоної картки.

Лунін може стати партнером Мудрика внаслідок обміну між Реалом і Челсі – найбагатший клуб світу також у боротьбі

Як інформує AS, комітет зі змагань вирішив дискваліфікувати Начо всього лише на один матч Ла Ліги. Таким чином, захисник пропустить гру з Мальоркою 3 січня. Був ризик того, що комітет покарає Начо більш серйозно, адже це вилучення стало для нього вже другим у цьому чемпіонаті. Після червоної картки в матчі з Жироною у вересні Начо заробив двоматчеву дискваліфікацію.

На матч із Мальоркою Реал матиме лише одного номінального центрального захисника – Антоніо Рюдігера, адже Едер Мілітао та Девід Алаба травмовані. Очікується, що Карло Анчелотті переведе на проблемну позицію опорника Орельєна Чуамені.

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука