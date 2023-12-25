25 грудня більша частина світу святкує Різдво. Футбол 24 показує, як відзначають це свято відомі футболісти.

Європа поступово прощається з традицією проводити футбольні матчі на Різдво. Напередодні Святвечора було лише кілька ігор, сьогодні взагалі повсюди вихідний. Гравці отримали шанс не просто відпочити, а провести час у колі найрідніших. Як свідчать світлини у соцмережах, більшість справді так і зробила. Цьогоріч мало хто відзначається вигадливістю – просто фотографуються з родичами. Якщо й виокремлювати якийсь тренд, то це – діти.

Шовковський привітав з Різдвом, підібравши зворушливі слова

Нашу підбірку відкриваємо знимкою легенди Карпат, а нині головного тренера Агробізнеса, Олександра Чижевського. Одна з найкращих ілюстрацій справжньої української родини на Різдво.

Поляк Роберт Лєвандовскі намагається не відставати. Для нього подібне різдвяне фото – незамінний ритуал.

Легендарний бразильський "Зубастик" Роналдо зустрів перше Різдво після свого третього одруження.

Девід і Вікторія Бекхеми у шлюбі дуже давно, тож віддали перевагу обіймам із Сантою:)

Дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря Дарина Савіна закликає дякувати і не забувати, завдяки кому багато хто з нас мав змогу зустріти Різдво в сімейному колі.

Родинне фото Романа Безуса із сонячного Кіпра, де українець продовжує доволі успішно виступати.

Невдаха київського фіналу Ліги чемпіонів так не реанімував свою футбольну кар'єру, зате знайшов сімейне щастя. Лоріс Каріус, Ділетта Леотта та їхня донечка.

Мауро Ікарді – один із тих, хто грав напередодні Різдва. У дербі з Фенербахче форварду Галатасарая підбили око, тож на фото він із синцем. Ванда Нара підтримала свого чоловіка, намалювавши ідентичну відзнаку й собі.

Кохана Кріштіану Роналду продемонструвала інший бік Різдва. Фото "до" і "після" для подарунків від Джорджини Родрігес.

Після перемоги в Лізі чемпіонів Ерлінг Холанд і сам готовий стати Сантою.

Ікер Касільяс долучився до знімання справжньої різдвяної казки з усіма потрібними персонажами.

Віктор Циганков з дружиною.

Руслан Маліновський в колі найрідніших – дружини Роксани і донечки Олівії.

Харрі Кейн – дуже чуйна людина. Англієць подякував персоналу готелю, в якому він жив увесь час після трансферу в Баварію, назвавши цих людей своєю новою сім'єю.

Неймар продовжує болючу реабілітацію після травми, знаходячи розраду в своїх дітях.

Андрій Лунін з дружиною та їхнім хлопчиком поруч з ялинкою.

Цікаво, чи на святковому дереві українського голкіпера Реала є такі прикраси?

До речі, головний суперник мадридців до різдвяного ситуативу підійшов креативніше. Як вам вигадливість Барселони?