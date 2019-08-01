Зідан оцінив гру Луніна після ефектного матчу Реала проти Фенербахче

Тренер Реала Зінедін Зідан не скупився на теплі слова для Андрія Луніна після поєдинку з Фенербахче (5:3) в рамках Audi Cup.

"Коли ми повернемося в Мадрид, ми оцінимо ситуацію кожного воротаря. Також дуже важливо, що думає сам гравець. Я радий, що Лунін зіграв проти Фенербахче.

Пропущений гол Луніна у відеоогляді перестрілки Реал – Фенербахче – 5:3

Лунін – майбутній воротар Реала, він дуже хороший. Ми з ним приймемо правильне рішення", – цитує Зідана видання AS.

Нагадаємо, Лунін з'явився у другому таймі матчу проти Фенербахче та пропустив один гол. Незважаючи на це, команда українця перемогла та посіла третє місце в рамках Audi Cup.

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