Реал знайшов альтернативу Мбаппе – мадридці зберігають інтерес до лідера Ювентуса
Реал розглядає різні варіанти, якщо не вийде підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Мадридці сподіваються оформити трансфер французького феномена. Втім, Реал вже навчений гірким досвідом, тому підшукали альтернативу Мбаппе.
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Як повідомляє TuttoJuve, керівництво "вершкових" зберігає інтерес до форварда Ювентуса Душана Влаховіча. Наразі "б'янконері" не мають наміру продавати серба, однак це може змінитися в тому разі, якщо не вдасться домовитися з гравцем про продовження контракту.
Чинна угода Влаховіча з Ювентусом розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні 23-річний нападник забив чотири голи та оформив один асист в 10 матчах Серії А.
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