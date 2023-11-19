Мадридці сподіваються оформити трансфер французького феномена. Втім, Реал вже навчений гірким досвідом, тому підшукали альтернативу Мбаппе.

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Як повідомляє TuttoJuve, керівництво "вершкових" зберігає інтерес до форварда Ювентуса Душана Влаховіча. Наразі "б'янконері" не мають наміру продавати серба, однак це може змінитися в тому разі, якщо не вдасться домовитися з гравцем про продовження контракту.

Чинна угода Влаховіча з Ювентусом розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні 23-річний нападник забив чотири голи та оформив один асист в 10 матчах Серії А.

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