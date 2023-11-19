Мадридцы надеются оформить трансфер французского феномена. Впрочем, Реал уже научен горьким опытом, поэтому подыскали альтернативу Мбаппе.

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Как сообщает TuttoJuve, руководство "сливочных" сохраняет интерес к форварду Ювентуса Душану Влаховичу. Сейчас "бьянконери" не намерены продавать серба, однако это может измениться в том случае, если не удастся договориться с игроком о продлении контракта.

Действующее соглашение Влаховича с Ювентусом рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий забил четыре гола и оформил один ассист в 10 матчах Серии

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