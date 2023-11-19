Реал нашел альтернативу Мбаппе – мадридцы сохраняют интерес к лидеру Ювентуса
Реал рассматривает разные варианты, если не получится подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Мадридцы надеются оформить трансфер французского феномена. Впрочем, Реал уже научен горьким опытом, поэтому подыскали альтернативу Мбаппе.
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Как сообщает TuttoJuve, руководство "сливочных" сохраняет интерес к форварду Ювентуса Душану Влаховичу. Сейчас "бьянконери" не намерены продавать серба, однако это может измениться в том случае, если не удастся договориться с игроком о продлении контракта.
Действующее соглашение Влаховича с Ювентусом рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий забил четыре гола и оформил один ассист в 10 матчах Серии
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