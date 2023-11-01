"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про становище трьох відомих клубів, які не так давно були флагманами у своїх національних першостях та регулярно брали участь в Лізі чемпіонів, а зараз опинилися на самісінькому дні.

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Якщо хтось останні рік-два майже не стежив за футболом, то його можна шокувати самим лише виглядом турнірних таблиць. Беззаперечно, подив викличуть уже Ніцца й Жирона, які зараз на перших місцях в Іспанії та Франції. Однак питання "Як це взагалі можливо?" буде стосуватися Ліона, Аякса і Базеля. Клуби з іменем, гегемони своїх країн на цю мить розташувалися на останніх місцях.

Базель

Найуспішніший період в історії клубу завершився падінням у прірву. Останні кілька років воно було поступовим, але цієї осені у Базеля катастрофа. ЇЇ ознаки були помітні ще минулого сезону. Втім, спортивний директор Хайко Фогель взяв на себе керівництво і завершив сезон у зоні єврокубків, попутно навіть дійшов до півфіналу Ліги конференцій. Влітку тренером став Тімо Шульц, але підсилення йому не привезли. Базель покотився в прірву, й вже у вересні Фогель знову став тимчасовим наставником. Вдруге цей фокус не спрацював – відтоді команда не виграла жодного матчу й скотилася на останнє місце швейцарської Суперліги.

У єврокубках Базель ніколи не був зіркою, але регулярно створював сюрпризи. Особливо це стосується минулого десятиліття, упродовж якого він шість разів був у групі Ліги чемпіонів і тричі з неї виходив. І це ніколи не було випадковістю. Швейцарці демонстрували гідну гру й своє брали у боротьбі з сильними опонентами. Зокрема, не пускали у плей-офф ЛЧ Бенфіку, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. А зараз це команда, яка не проводить голосування за найкращий гол місяця. Просто у жовтні їх не було взагалі.

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Ліон

Жан-Мішель Ола надто довго грався у французького Берлусконі. Він організував найуспішнішу епоху в історії клубу, але проспав зміну часів. Колишні методи перестали працювати, а нових не знайшлося. Після восьмого і сьомого місць в Лізі 1 Ола таки продав клуб, тож формально падіння відбулося вже за каденції Джона Текстора. Влітку Ліон розпродав лідерів на 130 мільйонів євро, а закупився лише на двадцять. У підсумку отримали розбалансовану команду, яка досі не виграла жодного офіційного матчу й закономірно опинилися на дні таблиці.

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До такого Ліон скотився за якихось три роки. Влітку 2020-го Олімпік грав у півфіналі Ліги чемпіонів! Туди він дістався невипадково – пройшов Ювентус та Манчестер Сіті. Зрештою, протягом двох десятиліть "ткачі" лічені рази пропускали груповий етап ЛЧ. Майже завжди продовжували боротьбу у весняній частині – в активі французів період з дев'яти поспіль потраплянь у плей-офф. Тепер же доводиться думати про те, аби не вилетіти в другу лігу Франції...

Аякс

У клубі хаос на всіх рівнях. Спортивного директора звільнили зі скандалом. Свену Міслінтату інкримінують махінації під час здійснення трансферів. Повірити у таке доволі легко, коли накупили футболістів на 100+ мільйонів, а на полі цього зовсім не видно. Ба більше, Аякс деградує семимильними кроками. Криза настільки глибока, що не вдається навіть знайти нового наставника. Стати тренером вмовили Джона ван'т Схіпа, який домовлявся лише про посаду в директораті.

За підсумками минулого сезону амстердамці вперше за 13 років не кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. Вочевидь, це трапиться вдруге поспіль, адже у магічний стрибок із останнього місця не віриться взагалі. Зрештою, таку деградацію не можна назвати несподіванкою. Після епічного півфіналу ЛЧ з Тоттенхемом, Аякс лише раз подолав груповий етап турніру. Від команди, яка громила Реал на Бернабеу, не залишилося й сліду.

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