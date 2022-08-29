Еспаньйол в рамках матчу 3-го туру Ла Ліги дав бій Реалу, але поразки не уникнув (1:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму дня в Іспанії закривав поєдинок у Барселоні, де Еспаньйол приймав Реал. Фаворит був очевдний – мадридці почали сезон з двох перемог, розгромивши Сельту тур тому, а каталонці мали в своєму активі всього одне очко. Щонайгірше для "папуг", вони не могли розраховувати на свого лідера Де Томаса, у якого чи то травма, чи то конфлікт через бажання покинути клуб.

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"Вершкові" теж втратили свою зірку. Матч на Корнелья Ель-Прат став першим для Реала в епоху без Каземіро. Легендарний бразилець поїхав у Манчестер, а його місце в "бермудському трикутнику" зайняв Чуамені. Француз шикарно читав гру на старті зустрічі, а вже на 12-й хвилині Орельєн заніс у свій актив дебютний асист.

Чуамені зачепився за м'яч у центрі, обігрався у стіночку з Вальверде й викотив розрізну передачу в штрафний – Вінісіус же вискочив з-за спин захисників і в дотик переправив сферу в дальній кут. 0:1! Прекрасний початок.

Ще за дві хвилини Бензема міг подвоїти перевагу мадридців, підхопивши м'яч перед карним майданчиком і завдавши обвідного удару, однак Калеро встиг його накрити. На 19-й же Вінісіус відгукнувся на передачу по лівому флангу, увірвався в штрафний і пробив під поперечку – Лекомт парирував! Здавалося, що другий гол ось-ось залетить у ворота "папуг".

Втім, у середині другого тайму Реал відчутно збавив у гостроті. Команда продовжувала домінувати, але до перерви практично нічого не створювала. Виключенням стала подача Крооса зі стандарту на 36-й хвилині – її замкнули ударом у протихід Лекомту, однак один із захисників встиг заблокувати його. Добивання від Бензема теж накрили.

Еспаньйол на останніх хвилинах першого тайму набрався сміливості й пішов уперед. Це вилилось у низку небезпечних моментів. Так, на 38-й хвилині Куртуа довелося парирувати потужний лонгшот від Соузи, а кутовий на 42-й завершився замиканням Кабрери повз ліву стійку.

Ще за хвилину каталонці таки добилися свого: Хоселу отримав проникну передачу в штрафний, поставив корпус і пробив у Куртуа, а потім зіграв на добиванні завдяки вдалому рикошету від Мілітао – 1:1!

В другому таймі зміст гри не змінився. Еспаньйол виглядав динамічніше й цікавіше. Підопічні Дієго Мартінеса не соромились атакувати, створюючи величезні проблеми для мадридців. Зокрема, на 59-й хвилині "папуги" могли вийти вперед внаслідок подачі з корнера та скидки на Хоселу – форвард пробивав з шести метрів, але влучив у Куртуа! Стривожений Карло Анчелотті відреагував подвійною заміною, замість Модріча й Вальверде кинувши у бій Камавінгу та Родріго.

Цей хід подіяв. В середині другого тайму "вершкові" не домінували, однак стали створювати гольові моменти. Так, на 63-й хвилині Бензема класно стріляв з лінії півкола (Лекомт врятував), а на 66-й Карім забив – втім, взяття воріт скасували. Француз підставив ногу під потужний удар Крооса з відскоку, але заліз в офсайд. Щоправда, після цього мадридці знову взяли паузу в загостренні.

Еспаньйол міг покарати за інертність на 82-й хвилині прострілом Хоселу на 11 метрів. Рубен Санчес летів на замикання, на якусь мить розминувшись з м'ячем! Реал за таку нахабність не пробачив.

На 87-й хвилині гості продемонстрували майстер клас: Родріго прорвався лівим флангом і виконав подачу на дальню стійку, а Бензема у дотик замкнув – 1:2! Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед.

У компенсований час Бензема був близьким до дубля, замкнувши навіс Алаби зі стандарту. Лекомт витягнув м'яч з-під поперечки, однак всього через кілька хвилин голкіпер Еспаньйола залишив команду у меншості! Щоправда, захисники самі його підставили, пропустивши ривок Себальйоса з-за спини після того, як Лекомт вийшов на перехоплення й зіткнувся з партнером. Бенжамен виконав фол останньої надії й отримав червону.

Еспаньйол на той момент витратив усі свої слоти для замін, тож на ворота довелося ставити центрбека Кабреру. Дива не сталося: арбітр призначив штрафний, а Бензема завдав прямий удар у правий нижній кут – Кабрера навіть не поворухнувся. 3:1! Цей гол поставив крапку у зустрічі.

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