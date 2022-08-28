Вальядолід в рамках 3-го туру Ла Ліги зазнав нищівної поразки від Барселони (0:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона видала неоднозначний старт у Лі Лізі, розписавши нульову нічию з Райо Вальєкано на Камп Ноу. Після цього стався виїзний розгром Сосьєдада, однак в першу годину зустрічі баски возили інертних каталонців. Вболівальники очікували чогось більш ефектного, з беззаперечним домінуванням і купою голів у рідних стінах – і матч проти Вальядоліда виглядав хорошою можливістю для створення шоу.

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Фанати вимагали шоу – вони його отримали. Барселона знищила новачка Прімери за годину, завдавши 18 ударів і нічого не дозволивши супернику біля власних воріт. Абсолютно. Цьому факту неабияк сприяла гра Кунде, якого нарешті заявили на сезон, одразу поставивши в основу. Тер Штеген нудьгував, чого не скажеш про його колегу Масіпа.

Вже на 12-й хвилині Жорді мав витягувати м'яч із сітки. Лєвандовскі замкнув подачу на лінію воротарського ударом головою – сфера влучила у стійку й відскочила у спину Матіпу, після чого прокотилась по лінії воріт. Роберт вже лежачи встиг зіграти на добиванні, але спроба була невдалою.

На 20-й хвилині забивати мав Рафінья, який отримав діагональ від Педрі на правий край штрафного й вистрілив з гострого кута. Масіп парирував. Ще за дві хвилини Лєвандовскі переграв двох захисників і викотив пас на лівий край під удар Дембеле – Усман зарядив у ближню хрестовину.

Зрештою, на 24-й хвилині Барселона дотиснула Вальядолід: Рафінья прийняв ще одну діагональ і виконав навіс на дальню стійку, а Лєвандовскі шипами бутси вколотив м'яч у сітку – 1:0!

В другій половині першого тайму "блаугранас" збавили оберти, переставши створювати велику кількість моментів, але домінування підопічних Хаві залишалося беззаперечним. Каталонці легко заходили в штрафний, завдавали удари й заробляли стандарти. Все це не могло завершитись без другого голу.

Він прийшов на 43-й хвилині. Господарі швидко відібрали м'яч у центрі й провели контратаку з вриванням Дембеле на правий край карного майданчика – Усман пробивати не став, викотивши передачу на 11 метрів. Туди якраз влетів Педрі, який легко переграв Масіпа. 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

В першій половині другого тайму зміст гри не змінювався. Барселона домінувала, нічого не дозволяючи Вальядоліду, однак в завершальній фазі атак постійно чогось не вистачало. Десь футболісти й загравались – зокрема, цим страждав Лєвандовскі, який дуже хотів вдало зіграти п'яткою.

Втім, на 64-й хвилині це бажання вилилось у шедевральний третій гол! Дембеле отримав передачу на хід правим флангом і в завершенні свого ривка виконав пас за спини захисникам, який прийняв Лєвандовскі. Роберт влетів на правий край штрафного й під тиском суперника несподівано пробив п'яткою – точно в дальній кут! 3:0. Таку красу словами не описати.

Woowww… Lewandowski scores a back heel goal for Barcelona ️️ pic.twitter.com/g0I1g2us7j — @kwamememes_‍♂️ (@pappyyrn) August 28, 2022

Після цього Барселона розслабилась. Вальядолід, однак, швидко повернув господарів у реальність, створивши одразу два шикарних моменти біля воріт тер Штегена. Так, на 69-й хвилині Марк-Андре парирував потужний постріл від Леона, а Плано зіграв на добиванні – причому голкіпер вже був відіграний. Від пропущеного м'яча "блаугранас" врятував Кунде, який заблокував удар на лінії воріт.

Ще за хвилину Меса класно бахнув з дистанції (тер Штеген врятував), а Ануар, підібравши м'яч, пробив над воротами з близької відстані. Нажахана Барселона відповіла вриванням свіжого Фаті на лівий край карного майданчика, однак його удар не став проблемою для Масіпа.

Після цього каталонці заспокоїлись, забравши м'яч і вимкнувши Вальядолід з гри. Підопічні Хаві продовжили розкатувати красиві атаки, а в компенсований час вони ще й четвертий гол провели – це Серхі Роберто зіграв на добиванні після удару Лєвандовскі й сейву Масіпа. 4:0! Цей рахунок став остаточним. Барселона святкує розгром.

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