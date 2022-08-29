Программу дня в Испании закрывал поединок в Барселоне, где Эспаньол принимал Реал. Фаворит был очевиден – мадридцы начали сезон с двух побед, разгромив Сельту тур назад, а каталонцы имели в своем активе всего одно очко. Что хуже всего для "попугаев", они не могли рассчитывать на своего лидера Де Томаса, у которого то ли травма, то ли конфликт из-за желания покинуть клуб.

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"Сливочные" тоже потеряли свою звезду. Матч на Корнелья Эль-Прат стал первым для Реала в эпоху без Каземиро. Легендарный бразилец уехал в Манчестер, а его место в "бермудском треугольнике" занял Чуамени. Француз шикарно читал игру на старте встречи, а уже на 12-й минуте Орельен занёс в свой актив дебютный ассист.

Чуамени зацепился за мяч в центре, обыгрался в стеночку с Вальверде и выкатил разрезную передачу в штрафную – Винисиус же выскочил из-за спин защитников и переправил сферу в дальний угол. 0:1! Прекрасное начало.

Ещё через две минуты Бензема мог удвоить преимущество мадридцев, подхватив мяч перед штрафной и нанеся обводящий удар, однако Калеро успел его накрыть. На 19-й же Винисиус откликнулся на передачу по левому флангу, ворвался в штрафную и пробил под перекладину – Лекомт парировал! Казалось, что второй гол вот-вот залетит в ворота "попугаев".

Впрочем, в середине второго тайма Реал ощутимо сбавил в остроте. Команда продолжала доминировать, но до перерыва практически ничего не создавала. Исключением стала подача Крооса со стандарта на 36-й минуте – её замкнули ударом в противоход Лекомту, однако один из защитников успел заблокировать. Добивание от Бензема тоже накрыли.

Эспаньол на последних минутах первого тайма набрался смелости и пошёл вперёд. Это вылилось в ряд опасных моментов. Так, на 38-й минуте Куртуа пришлось парировать мощный лонгшот от Соузы, а угловой на 42-й завершился замыканием Кабреры мимо левой штанги.

Ещё через минуту каталонцы таки добились своего: Хоселу получил проникающую передачу в штрафную, поставил корпус и пробил в Куртуа, а затем сыграл на добивании благодаря удачному рикошету от Милитао – 1:1!

Во втором тайме игра не изменилась. Эспаньол выглядел динамичнее и интереснее. Подопечные Диего Мартинеса не стеснялись идти атаковать, создавая огромные проблемы для мадридцев. В частности, на 59-й минуте "попугаи" могли выйти вперёд вследствие подачи с корнера и скидки на Хоселу – форвард пробивал с шести метров, но попал в Куртуа! Встревоженный Карло Анчелотти отреагировал двойной заменой, вместо Модрича и Вальверде бросив в бой Камавингу и Родриго.

Этот ход возымел действие. В середине второго тайма "сливочные" не доминировали, однако стали создавать голевые моменты. Так, на 63-й минуте Бензема классно стрелял с линии полукруга (Лекомт спас), а на 66-й Карим забил – впрочем, взятие ворот было отменено. Француз подставил ногу под мощный удар Крооса с отскока, но при этом залез в офсайд. Правда, после этого мадридцы снова взяли паузу в обострении.

Эспаньол мог наказать за инертность на 82-й минуте прострелом Хоселу на 11 метров. Рубен Санчес летел на замыкание, на мгновение разминувшись с мячом! Реал за такую ​​наглость не простил.

На 87-й минуте гости продемонстрировали мастер класс: Родриго прорвался левым флангом и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Бензема в касание замкнул – 1:2! Подопечные Карло Анчелотти вышли вперёд.

В компенсированное время Бензема был близок к дублю, замкнув навес Алабы со стандарта. Лекомт вытащил мяч из-под перекладины, но всего через несколько минут голкипер Эспаньола оставил команду в меньшинстве! Правда, защитники сами его подставили, пропустив рывок Себальоса из-за спины после того, как Лекомт вышел на перехват и столкнулся с партнёром. Бенжамен исполнил фол последней надежды и получил красную.

Эспаньол на тот момент потратил все свои слоты для замен, так что на ворота пришлось ставить центрбека Кабреру. Чуда не случилось: арбитр назначил штрафной, а Бензема нанёс прямой удар в правый нижний угол – Кабрера даже не шелохнулся. 3:1! Этот гол поставил точку во встрече.

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