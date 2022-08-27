Героями чергового епізоду став вінгер Жуніор Вінісіус і голкіпер Андрій Лунін.

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Бразилець вирішив похизуватися вмінням бити, не дивлячись на м'яч. Вийшло справді ефектно – Віні влучив точнісінько під ліву стійку, не залишивши шансів Луніну, який саме стояв на воротах.

Imagine if Vini pulled this out in a game ?



(via @realmadrid) pic.twitter.com/eR6rbhykAS — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2022

Нагадаємо, Реал вже встиг виграти Суперкубок УЄФА і 2 стартові тури Прімери. Наступний матч "вершкових" – виїзд до Еспаньйола у неділю (28 серпня).

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