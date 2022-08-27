Лунін постраждав від "сліпого" удару Вінісіуса на тренуванні Реала – відео бразильських фокусів
15:54 - Читать на русском
Реал продовжує тішити фанатів яскравими відео з тренувань команди.
Героями чергового епізоду став вінгер Жуніор Вінісіус і голкіпер Андрій Лунін.
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Бразилець вирішив похизуватися вмінням бити, не дивлячись на м'яч. Вийшло справді ефектно – Віні влучив точнісінько під ліву стійку, не залишивши шансів Луніну, який саме стояв на воротах.
Нагадаємо, Реал вже встиг виграти Суперкубок УЄФА і 2 стартові тури Прімери. Наступний матч "вершкових" – виїзд до Еспаньйола у неділю (28 серпня).
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