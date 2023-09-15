Следующим летом украинец дождется завершения контракта и покинет Сантьяго Бернабеу свободным агентом, сообщает Sport.es.

"Когда вам звонят из Реала, ты не думаешь дважды": Кепа рассказал о конкуренции с Луниным

Начало нынешнего сезона наглядно продемонстрировало отношение Реала к Лунину. Тибо Куртуа получил тяжелую травму, но боссы "сливочных" вместо доверия украинцу экстренно арендовали Кепу. После завершения кампании клубу придется искать второго кипера.

Может быть, им останется именно Кепа. Баск доволен своим положением в Мадриде и готов бросить вызов Куртуа на постоянной основе. Челси рассчитывает получить за Аррисабагу 25 млн евро. Реал будет оценивать выступление Кепы в течение сезона и только потом примет окончательное решение. Впрочем, Лунина во всех этих сценариях точно не будет.

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