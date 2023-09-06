"Почеттіно хотів, щоб я залишився в Челсі. Він сказав мені, що я буду грати, що він мені довіряє. Але я вирішив, що зміни підуть мені на користь. Я жадав змін. Мені зателефонував Томас Тухель, після чого я був близький до переходу в Баварію. На жаль, ця можливість виникла через травму колеги... І хоч я не грав під керівництвом Тухеля в Челсі, мені було приємно почути, що я йому потрібен.

Анчелотті задоволений новим Луніним – українець після кризи в Реалі отримає винагороду

Що змусило мене відмовити Баварії і сказати "так" Реалу? Зрештою, Реал – це Реал. Коли вам телефонують із Реала, ти не думаєш двічі. Зараз я почуваюся добре в цій команді, перед тим як прийти сюди, я вже знав багатьох гравців команди. Мені комфортно в Мадриді. Думаю, адаптація проходить добре.

Лунін? У мене завжди були хороші стосунки з іншими воротарями – коли я грав і коли сидів у запасі. Здорова конкуренція корисна для команди. Вона змушує викладатися на повну потужність і демонструвати свої найкращі якості. Це те, що ми збираємося зробити", – цитує Кепу Marca.

Реал вирвав перемогу після повернення на оновлений Бернабеу – Беллінгем знову герой, конкурент Луніна вперше пропустив