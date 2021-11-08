Нинішній сезон стане останнім на Сантьго Бернабеу для кількох зіркових футболістів, стверджує іспанське видання AS.

"Я йому не батько": Анчелотті оцінив перспективи опальних Азара і Бейла в Реалі

За інформацією джерела, Реал планує попрощатися з шістьма виконавцями. Зокрема, з Гаретом Бейлом, Іско та Марсело. У всіх трьох завершуються контракти, які не будуть продовжені. Це допоможе Реалу зекономити близько 30 мільйонів євро на їхній зарплаті.

Найбільшою проблемою залишається Еден Азар, який заробляє 15 млн, але так і не вийшов на рівень гравця, за якого Мадрид заплатив Челсі понад 100 мільйонів. Королівський клуб буде готовий продати бельгійця. так само як Хесуса Вальєхо та Луку Йовіча.

Очікується що сумарно від усіх операцій зможе виручити близько 100 млн євро. Це повинно допомогти Реалу не лише підписати Кіліана Мбаппе на правах вільного агента, а ще й спробувати купити Ерлінга Холанда у Борусії Д.

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