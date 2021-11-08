Нынешний сезон станет последним на Сантьго Бернабеу для нескольких звездных футболистов, утверждает испанское издание AS.

"Я ему не отец": Анчелотти оценил перспективы опальных Азара и Бейла в Реале

По информации источника, Реал планирует попрощаться с шестью исполнителями. В частности, с Гаретом Бейлом, Иско и Марсело. У всех троих завершаются контракты, которые не будут продлены. Это поможет Реалу сэкономить около 30 миллионов евро на их зарплате.

Наибольшей проблемой остается Эден Азар, зарабатывающий 15 млн, но так и не вышедший на уровень игрока, за которого Мадрид заплатил Челси более 100 миллионов. Королевский клуб будет готов продать бельгийца. Так же как Хесуса Вальехо и Луку Йовича.

Ожидается, что суммарно от всех операций клуб сможет выручить около 100 млн евро. Это должно помочь Реалу не только подписать Килиана Мбаппе на правах свободного агента, но и попытаться купить Эрлинга Холанда у Борусии Д.

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