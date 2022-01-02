"Зрозуміло, що старт другої частини сезону не вдався. Погано зіграли. Реал подарував гол Уналу – футболісту, який виділяється в Хетафе. Ми добре відреагували на пропущений гол і могли відігратися, але так і не забили. Можна сказати, що Реал ще на один день залишився у відпустці. Нічия була б справедливим результатом, ми не заслужили на поразку.

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Можливий пенальті на Марсело? Арбітр не був вирішальним фактором на полі. Мене більше засмутили кілька непотрібних жовтих карток для наших гравців – я хотів, щоб рефері пояснив це.

Вчора я похвалив хлопців за роботу на тренуванні, але сьогодні щось пішло не так. Нічого страшного не трапилося, адже ми все ще на першому місці. Це футбол, так буває. Рухаємося далі", – цитує Анчелотті AS.

Поразка не вплинула турнірне становище Реала – "вершкові" залишилися лідером турнірної таблиці, маючи 46 очок.

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