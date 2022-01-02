Андрій Лунін таки не дебютував за Мадрид у чемпіонаті Іспанії. Матч, як і онлайн-трансляція Хетафе – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 15:00. Усі свої 4 повні матчі у першості Іспанії Лунін провів за Леганес в оренді. Андрій зберігав ворота сухими лише в одному поєдинкові. Нинішній суперник сприяв покращенню показників. Хетафе не забивав Реалу 6 матчів поспіль. У турнірній таблиці клуб із передмістя Мадрида посідав місце на межі зони вильоту. Тоді як команда Анчелотті захопила лідерство із комфортною перевагою. Однак Куртуа в останній момент дивовижно видужав від COVID-19 і своє місце в основі не віддав.

Хетафе – Реал: онлайн-трансляція матчу – Лунін не дебютує за Мадрид

Першого удару довелося чекати 9 хвилин. Мілітао привіз момент, раптово віддавши м'яч у своєму штрафному. Енес Унал підстеріг помилку бразильця і розстріляв Куртуа, який кинувся зовсім в інший бік. А скільки було б шуму, якби Лунін вийшов і пропустив від найгіршої атаки сезону (лише 13 гол Хетафе за 19 турів)! На 14 хвилині вже Алаба не порозумівся з Куртуа, надто слабко віддавши пас назад. Бельгійський кіпер зумів лише вибити під удар супернику, але Неманья Максімовіч відверто не очікував ще одного такого сюрпризу і пробив прямо в Тібо.

Перша спроба "вершкових" трапилася на 15 хвилині. Модріч здалеку красиво крутив під дальню стійку – Сорія ефектно витягнув снаряд майже з мертвої зони. Реал почав втискати Хетафе у штрафний Той же 36-річний хорват влучив у поперечину. Модріч ще й ледь не віддав передгольовий пас, кинувши у прорив Васкеса. Утім, Кроос дав вище. Команда Санчеса Флореса ледь не забили у свої ворота після гострого прострілу Бензема, але Карім і так забрався в офсайд.

Анчелотті визначив головного винуватця провалу Мадрида. Кожне рішення арбітра Карлетто зустрічає з надмірними емоціями і претензіями. Наприкінці першого тайму італійський тренер догрався – суддя виписав йому цілком закономірну жовту картку. Пас п'ятою на правому фланзі відрізав двох гостей, снаряд легко довели в центр штрафного, і тут уже Мілітао підстрахував, заблокувавши розстрільний удар. Якщо винести за дужки моменти Модріча, Реал відверто не вражає. Лише 1 влучний постріл за тайм. Загалом за ударами є певна перевага (4:6), але показник очікуваних голів (0,53:0,23) чітко вказує на якість цих моментів. Хета цілком заслужив цю міні-перемогу.

Подвійна заміна у перерві. Марсело та Еден Азар вийшли, Асенсіо та Ферлан Менді присіли на лавку. Лівий фланг Реала оновився повністю, але першого удару знову чекали понад 10 хвилин. І знову пробивав Модріч з-за меж штрафного. Воротар на місці, як і Куртуа перед тим, коли екс-хавбек Барселони Сандро Рамірес пробивав також здалеку. Бензема елегантно обігрався з Марсело у чужому штрафному – Хорхе Куенка, інший гравець з досвідом у Барсі, заблокував головою.

Ще крутіший момент на 76 хвилині. Каземіро класно приклався з периметра, неперевершений сейв Сорії. Алаба тричі після перерви грається з вогнем, ставлячи Куртуа у незручне становище. Бельгієць не без фарту підчищає огріхи австрійця. У компенсований час Модріч подав зі стандарту, Іско головою не прошив голкіпера. Мадриду не вистачило і понад 7 доданих хвилин. Реал зазнав лише другої поразки в сезоні Ла Ліги і наразі зберігає 8-очковий відрив, хоча у переслідувачів матчі в запасі.