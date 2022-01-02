"Понятно, что старт второй части сезона не удался. Плохо сыграли. Реал подарил гол Уналу – футболисту, выделяющемуся в Хетафе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол и могли отыграться, но так и не забили. Можно сказать, что Реал еще на один день остался в отпуске. Ничья была бы справедливым результатом, мы не заслужили поражение.

Реал сенсационно проиграл Хетафе – видео гола и обзор матча с ужасным фейлом Милитао

Возможный пенальти в Марсело? Арбитр не являлся решающим фактором на поле. Меня больше расстроили несколько ненужных желтых карточек для наших игроков – я хотел, чтобы рефери объяснил это.

Вчера я похвалил ребят за работу на тренировке, но сегодня что-то пошло не так. Ничего страшного не произошло, ведь мы все еще на первом месте. Это футбол, так бывает. Движемся дальше", – цитирует Анчелотти AS.

Поражение не повлияло на турнирное положение Реала – "сливочные" остались лидером турнирной таблицы, имея 46 очков.

Реал потерпел сенсационное поражение – позорный гол от худшей атаки сезона как месть за Лунина