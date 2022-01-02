Хетафе обіграв мадридський Реал у 19-му турі Ла Ліги (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Мадридський гранд був налаштований набрати чергові три очки, проте план Карло Анчелотті дуже швидко зазнав краху. Його команда пропустила від одного з аутсайдерів вже на 9-й хвилині.

Енес Унал обікрав Едера Мілітао у чужому штрафному і переграв Тібо Куртуа, який швидко подолав коронавірус і повернувся в склад "вершкових". Відповідно, Андрій Лунін традиційно спостерігав за грою з лави запасних.

Реал зазнав сенсаційної поразки – ганебний гол від найгіршої атаки сезону як помста за Луніна

Цей гол виявився єдиним у матчі, хоча обидві команди ще могли відзначитися. Зокрема, після удару Модріча господарів врятував каркас воріт.

1:0 – команда з найгіршою атакою Прімери 2021/22 сенсаційно перемогла лідера турнірної таблиці. Втім, це не завадило Реалу зберегти перше місце з 46-ма очками. А от Хетафе піднявся із зони вильоту на 16 місце – щоправда, конкуренти свої матчі ще не зіграли.