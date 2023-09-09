Реал зберігає свою економічну потужність, хоча до провідних франшиз з інших видів спорту ще далеченько.

Авторитетне видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг 50 найдорожчих спортивних клубів світу.

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На вершині залишився представник НФЛ Даллас Ковбойс, якого оцінили у 9 мільярдів доларів. На друге місце вискочили бейсбольні Нью-Йорк Янкіз (7,1 млрд), а замкнули трійку Голден Стейт Ворріорз (7 млрд) з НБА.

Серед футбольних клубів найвище забрався Реал – 6,07 млрд доларів вистачило для 11 сходинки. Загалом у топ-50 пробилися 7 команд зі "соккера". Крім мадридців, це Манчестер Юнайтед (6 млрд, 13 місце), Барселона (5,508 млрд, 18 місце), Ліверпуль (5,288 млрд, 20 місце), Манчестер Сіті (4,99 млрд, 23 місце), Баварія (4,86 млрд, 24 місце) та ПСЖ (4,21 млрд, 36 місце). З повним списком і детальним описом можна ознайомитися за посиланням.

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