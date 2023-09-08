Міжнародна федерація проаналізувала витрати клубів на трансфери та оприлюднила інформацію на своєму сайті. У вибірку потрапили тільки угоди, які були заключені в період з 1 червня по 1 вересня.

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Аналіз показав, що протягом літа 2023 року було здійснено понад 10 тисяч трансферів. Загалом клуби витратили 7,36 млрд доларів, що є новим рекордом. Сума перевершує витрати попереднього рекордного періоду, який був встановлений у 2019 році, на 26,8%.

Вже традиційно Англія очолила рейтинг витрат з 1,98 млрд. Німеччина стала країною, яка найбільше заробила в літнє трансферне вікно. Дохід німецьких клубів склав 1,11 млрд. Новий гравець на ринку – Саудівська Аравія – посіла друге місце за витратами з сумою в 875,4 млн, випередивши Францію (859,7), Німеччину (762,4), Італію (711 млн), та Іспанію (405,6 млн). Вперше клуби з Азійської конференції оформили понад 14% світових трансферів.

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