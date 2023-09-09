Реал сохраняет свою экономическую мощность, хотя до ведущих франшиз из других видов спорта еще далеко.

Авторитетное издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

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На вершине остался представитель НФЛ Даллас Ковбойс, оцененный в 9 миллиардов долларов. На второе место выскочили бейсбольные Нью-Йорк Янкиз (7,1 млрд), а замкнули тройку Голден Стейт Уорриорз (7 млрд) из НБА.

Среди футбольных клубов выше всего забрался Реал – 6,07 млрд долларов хватило для 11 строчки. В общей сложности в топ-50 пробились 7 команд из "соккера". Кроме мадридцев, это Манчестер Юнайтед (6 млрд, 13 место), Барселона (5,508 млрд, 18 место), Ливерпуль (5,288 млрд, 20 место), Манчестер Сити (4,99 млрд, 23 место), Бавария (4,86 млрд). , 24 место) и ПСЖ (4,21 млрд, 36 место). С полным списком и подробным описанием можно ознакомиться по ссылке.

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