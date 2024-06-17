Нагороду "Лев матчу" отримав півзахисник збірної України Михайло Мудрик, повідомляє прес-служба УАФ.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вінгер Челсі провів на полі увесь поєдинок і запам'ятався декількома небезпечними ударами, які, однак, не досягли своєї цілі. Вболівальники віддали Михайлу 20% голосів. Серед найближчих переслідувачів Мудрика Андрій Лунін (19%) та Артем Довбик (14%).

Щодо інших гравців збірної України, то симпатії вболівальників розподілились наступним чином:

11% – Олександр Зінченко,

7% – Ілля Забарний,

6% – Віктор Циганков, Георгій Судаков і Юхим Конопля,

4% – Микола Шапаренко,

3% – Микола Матвієнко і Тарас Степаненко.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва у першому турі групового етапу Євро-2024 зазнали розгромної поразки від Румунії (0:3). Попереду у "синьо-жовтих" ще дві дуелі – проти Словаччини і Бельгії.

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