Румунія – Україна: вболівальники обрали втішно-потішного "Лева матчу"
Фанати збірної України визначили найкращого за мотивами програного поєдинку румунам (0:3).
Нагороду "Лев матчу" отримав півзахисник збірної України Михайло Мудрик, повідомляє прес-служба УАФ.
Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Вінгер Челсі провів на полі увесь поєдинок і запам'ятався декількома небезпечними ударами, які, однак, не досягли своєї цілі. Вболівальники віддали Михайлу 20% голосів. Серед найближчих переслідувачів Мудрика Андрій Лунін (19%) та Артем Довбик (14%).
Щодо інших гравців збірної України, то симпатії вболівальників розподілились наступним чином:
11% – Олександр Зінченко,
7% – Ілля Забарний,
6% – Віктор Циганков, Георгій Судаков і Юхим Конопля,
4% – Микола Шапаренко,
3% – Микола Матвієнко і Тарас Степаненко.
Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва у першому турі групового етапу Євро-2024 зазнали розгромної поразки від Румунії (0:3). Попереду у "синьо-жовтих" ще дві дуелі – проти Словаччини і Бельгії.
Євро-2024: Румунія рознесла Україну – тотальне фіаско, перше влучання на 76-й, катастрофа кожного і милостиня суперника