Флорентіно Перес дедалі більше розчаровується спадом у грі Тоні Крооса, який провалив низку важливих матчів. Раніше хавбек планував продовжити контракт, який розрахований до літа 2023-го, ще на рік, після чого завершити кар'єру, але тепер ситуація може змінитися.

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Реал розглядає можливість продажу Крооса вже цього літа. У Мадриді налаштовані давати більше ігрового часу Феде Вальверде і Едуардо Камавінга. На думку Переса, чемпіон світу-2014 відбирає в цих гравців ігрову практику. Потенційний прихід Поля Погба і Орельєна Чуамені зроблять становище Крооса ще гіршим, повідомляє El Nacional.

Кроос захищає кольори Реала з 2014 року і виграв з мадридцями три Ліги чемпіонів. У сезоні 2021/22 німець зіграв 38 матчів, забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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