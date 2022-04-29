Шанс для Луніна: Анчелотті заговорив про ротацію Реала у чемпіонському матчі
Головний тренер мадридців Карло Анчелотті висловився щодо стану гравців перед поєдинком 34-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола.
Зустріч із "папугами" є важливою для мадридців. Якщо вони здобудуть бодай одне очко, достроково стануть чемпіонами Ла Ліги 2021/22. Втім, наставник "вершкових" думає і про матч-відповідь з Манчестер Сіті в ЛЧ, тому допускає ротацію.
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"Вінісіус та Бензема завтра можуть отримати відпочинок, але якщо з гравцем все гаразд, він буде грати. Я посаджу на лавки тих, хто буде змучений, а не через те, що буде легка гра. Асенсіо виглядає свіжим і може почати зі старту. Я вирішу, що робити з Бензема.
Зазвичай я розмовляю зі своїми підопічними, щоб дізнатись, як вони почуваються. Але зрештою саме я вирішую, хто гратиме. Думка гравця важлива, але не головна", – резюмував Анчелотті на прес-конференції.
Зауважимо, слова про ротацію можуть стосуватись і Тібо Куртуа, який цього сезону провів 47 поєдинків у воротах мадридців. Андрій Лунін, його резервіст, має у своєму активі лишень дві зустрічі.
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