Флорентино Перес все больше разочаровывается спадом в игре Тони Крооса, провалившего ряд важных матчей. Ранее хавбек планировал продлить контракт, рассчитанный до лета 2023-го, еще на год, после чего завершить карьеру, но теперь ситуация может измениться.

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Реал рассматривает возможность продажи Крооса уже этим летом. В Мадриде настроены давать больше игрового времени Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга. По мнению Переса, чемпион мира-2014 отбирает у этих игроков игровую практику. Потенциальный приход Поля Погба и Орельена Чуамени сделают положение Крооса еще хуже, сообщает El Nacional.

Кроос защищает цвет Реала с 2014 года и выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов. В сезоне 2021/22 немец сыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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