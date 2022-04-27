Український захисник Олександр Зінченко став неприємним сюрпризом для мадридського Реала у півфіналі Ліги чемпіонів.

Реал мінімально програв Манчестер Сіті, хоча міг отримати значно болючіший удар, якби "містяни" краще реалізовували свої моменти. Одним з творців успіху Сіті був Зінченко.

"Мадрид недооцінив роль Зінченка. Він активно зміщувався в центр і створював кількісну перевагу. Ніхто з гостей не був готовий його зустрічати", – пише провідне іспанське видання AS.

Таке твердження можна підкріпити статистикою. Зінченко отримував забагато свободи, внаслідок чого з 95 передачами став найбільш залученим у гру футболістом. Українець постійно підтримував атаки "містян" і загострював. В його активі 7 пасів з просуванням – найкращий показник у матчі.

Олександр знаходив вільний простір після зміщень у півфланг. Найбільш показовий епізод трапився у середині другого тайму, коли Зінченко допоміг розхитати оборону, увірвався в коридор і створив супершанс для Ляпорта.