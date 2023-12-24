Реал розпочав пошуки захисника через шквал травм в команді.

Травма Давіда Алаби залишила Карло Анчелотті без вибору центральних захисників. Реал вирішив взимку знайти ще одного гравця в лінію оборони.

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Як повідомляє Marca, мадридці розглядали кандидатуру Емеріка Ляпорта, який влітку перебрався до Аль-Наср. Утім, захисник не хоче покидати свою команду. Він почувається добре в Саудівській Аравії, відновив ритм і має постійний ігровий час.

Нагадаємо, що Емерік Ляпорт виступав за іспанський Атлетік та англійський Манчестер Сіті.

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