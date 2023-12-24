Реал готовий викупити "легіонера-примару" Шахтаря – "гірники" зароблять більше, ніж очікувалось
Захисник Реала Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю, може вже влітку стати повноцінним гравцем мадридців.
Реал домовився про викуп Тобіаса з Шахтаря влітку 2024 року, а "гірники" отримають 15 млн євро за бразильця, повідомляє AS.
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Зазначається, що це має відбутись у липні наступного року, коли завершиться орендна угода Вінісіуса Тобіаса з мадридцями. Раніше повідомлялось, що Реал заплатить "гірникам" за правого захисника трохи понад 10 млн.
Нагадаємо, сам Шахтар взимку 2022 року заплатив Інтернасьйоналу 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії Тобіас не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за "гірників".
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