Травма Давида Алабы оставила Карло Анчелотти без выбора центральных защитников. Реал решил зимой найти еще одного игрока в линию обороны.

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Как сообщает Marca, мадридцы рассматривали кандидатуру Эмерика Ляпорта, который летом перебрался в Аль-Насра. Впрочем, защитник не хочет покидать свою команду. Он чувствует себя хорошо в Саудовской Аравии, восстановил ритм и имеет постоянное игровое время.

Напомним, что Эмерик Ляпорт выступал за испанский Атлетик и английский Манчестер Сити.

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