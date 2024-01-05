Універсал Лукас Васкес на тренуванні відчув дискомфорт. Після проведених тестів у іспанця виявили пошкодження напівсухожильного м'яза, розташованого на задній поверхні стегна.

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За інформацією Marca, Васкес пропустить близько трьох тижнів. Він не візьме участь в матчі за Суперкубок Іспанії та не полетить із командою до Саудівської Аравії. У лазареті мадридців наразі перебувають Куртуа, Мілітао, Алаба та Менді.

Нагадаємо, що Суперкубок Іспанії пройде з 10 по 14 січня. У півфіналі турніру Реал зіграє з Атлетіко. Другу путівку до фіналу розіграють між собою Барселона та Осасуна.

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