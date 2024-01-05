Универсал Лукас Васкес на тренировке почувствовал дискомфорт. После проведенных тестов у испанца обнаружили повреждение полусухожильной мышцы, расположенной на задней поверхности бедра.

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По информации Marca, Васкес пропустит около трех недель. Он не примет участие в матче за Суперкубок Испании и не полетит с командой в Саудовскую Аравию. В лазарете мадридцев сейчас находятся Куртуа, Милитао, Алаба и Менди.

Напомним, что Суперкубок Испании пройдет с 10 по 14 января. В полуфинале турнира Реал сыграет с Атлетико. Вторую путевку в финал разыграют между собой Барселона и Осасуна.

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