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Рангнік: Не знаю, хто такі Лунін та Супряга

15:30 801 Читать на русском
Рангнік: Не знаю, хто такі Лунін та Супряга
Ральф Рангнік / фото з соцмереж

Наставник РБ Лейпциг Ральф Рангнік розповів, що не чув про голкіпера Реала Андрія Луніна і форварда Динамо Владислава Супрягу.

"Мені трохи незручно, але я не знаю, хто це. Ми спостерігаємо за багатьма футболістами, проте я всіх не пам'ятаю.

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Та і взагалі ми не дуже слідкуємо за українськими футболістами. Гравцям із Східної Європи складно звикнути до нашої культури і мови. У Ярмоленка не дуже вийшло, тому ми не зацікавлені в українцях", – розповів Рангнік програмі Профутбол.

Цікаво, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація про інтерес Лейпцига до Владислава Супряги, а гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов зазначав, що РБ Лейпциг виходив на луганський клуб стосовно Андрія Луніна, коли той виступав за Зорю.

Нагадаємо, що РБ Лейпциг – суперник Зорі у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

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