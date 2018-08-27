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Лунін може стати гравцем Леганеса вже сьогодні, – іспанський журналіст

15:44 3413 Читать на русском
Лунін може стати гравцем Леганеса вже сьогодні, – іспанський журналіст
Андрій Лунін / Фото: соцмережі

Трансферна епопея українського голкіпера Андрія Луніна може завершитись вже в найближчі години.

Як відомо, Реал та Леганес обговорювали можливість оренди українського голкіпера Андрія Луніна.

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За інформацією іспанського журналіста Санті Дуке, угоду буде закрито вже сьогодні. Про це він написав у своєму Twitter.

Реал сподівається, що в оренді Лунін матиме вдосталь ігрового часу та зможе прогресувати.

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Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Головне
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