Лунін може стати гравцем Леганеса вже сьогодні, – іспанський журналіст

Трансферна епопея українського голкіпера Андрія Луніна може завершитись вже в найближчі години.

Як відомо, Реал та Леганес обговорювали можливість оренди українського голкіпера Андрія Луніна.

Лунін підвищить конкурентоздатність, – тренер Леганеса Пеллегріно

За інформацією іспанського журналіста Санті Дуке, угоду буде закрито вже сьогодні. Про це він написав у своєму Twitter.

Реал сподівається, що в оренді Лунін матиме вдосталь ігрового часу та зможе прогресувати.

Día de noticias hoy en el mercado pepinero. La salida de Gabriel al Benfica y la llegada de Lunin al Lega están a punto y podrían ser oficiales durante la jornada. Con la salida del 8, la prioridad esta semana es fichar un sustituto y estar atentos a una buena opción en banda izq — Santi Duque (@Santi_Duque) 27 серпня 2018 р.

"У Донецьку залишився будинок та інше майно, але вже освоївся у Києві": Пятов – про курйоз з Агуеро, Шахтар та майбутнє