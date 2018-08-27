Лунін може стати гравцем Леганеса вже сьогодні, – іспанський журналіст

Трансферна епопея українського голкіпера Андрія Луніна може завершитись вже в найближчі години.
Як відомо, Реал та Леганес обговорювали можливість оренди українського голкіпера Андрія Луніна.
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За інформацією іспанського журналіста Санті Дуке, угоду буде закрито вже сьогодні. Про це він написав у своєму Twitter.
Реал сподівається, що в оренді Лунін матиме вдосталь ігрового часу та зможе прогресувати.
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