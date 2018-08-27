Лопетегі не визнає авторитетів: Марсело став першою жертвою баска та публічно поскаржився

Новий головний тренер Реала демонструє сильний характер.

Першим, хто відчув на собі "жорстку руку" Лопетегі став бразильський латераль Марсело. У матчі проти Жирони віце-капітан Реала вже традиційно для себе багато захоплювався атакою та забував про оборону власних воріт. Регулярні провали бразильця на лівому фланзі так набридли Лопетегі, що той вирішив замінити зірку вже на 70-й хвилині.

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В еру Зідана Марсело практично завжди грав до фінального свистка. Якщо бразилець і покидав завчасно поле, то лише через пошкодження. Тож після гри один з найбільш впливових футболістів у роздягальні Реала висловив публічне невдоволення рішенням Лопетегі.

"Я не розумію, чому мене замінили. Ми не обговорювали такий варіант перед матчем. Зрозуміло, що грати хочуть усі, але я готовий на сто відсотків. Рішення тренера мене здивувало", – обурився бразилець та, схоже, заподіяв собі ще більшої шкоди.

Вже сьогодні зранку Марсело тренувався у компанії резервістів Реала, хоча основний склад отримав два вихідних. Лопетегі видніше – бразилець перебуває у поганій формі.

Мадридська Marca називає інцидент з Марсело дуже показовим для королівського клубу часів Лопетегі. Баскський фахівець не визнає авторитетів, особливо, якщо їхні помилки можуть позбавити команду необхідного результату.

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