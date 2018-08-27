Реал определился по Лунину – украинец как украшение для проекта экс-игрока Барсы и финалиста ЛЧ

Голкипер Реала Андрей Лунин не входит в ближайшие планы наставника Реала Хулена Лопетеги. Страж ворот сборной Украины может не менее чем на сезон отправиться в аренду.

Лунин близок к переходу в Леганес, сообщают сразу несколько испанских источников. Экс-голкипер Днепра и Зари не прошел краш-тест нового наставника Реала. Не то, чтобы 19-летний парень разочаровал. Напротив, отыграл свои минуты в спаррингах очень надежно, однако стал жертвой суровой и достаточно неоднозначной политики Лопетеги. Реал подписал этим летом 5 игроков, но пока ни один из них и близко не подобрался к основе. Даже бронзовый призер ЧМ-2018 Тибо Куртуа, который пришел из Челси, сидит на скамейке запасных. Игрок несколько поскромнее Кейлор Навас решил остаться и бороться за место в основе. Тренеру это, как видим, понравилось. Лопетеги вообще нравится показывать, кто в доме хозяин. Поэтому в основу не попадают Модрич, Куртуа и Варан, а Марсело запросто могут преждевременно заменить.

Касательно украинского вратаря в Мадриде стремились применить подход, как к другому юному новичку Винисиусу. Сначала "сливочные" планировали, что Лунин должен будет играть за Кастилью (Реал Б) в 3-м по силе испанском дивизионе, а иногда тренироваться и даже изредка играть за главную команду. Однако пока уровнем ниже опустился Люка Зидан, сыгравший в первом матче нового сезона Сегунды Б. В свою очередь Андрей уезжает не далеко. Леганес – это муниципалитет в составе Мадрида.

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Другим клубом, который очень сильно рассчитывал на украинца, был Райо Вальекано. По информации VIP Deportivo, опция с "молниями" отпала, когда на горизонте появились "садоводы огурчиков". И сам вратарь сборной Украины, и директорат Реала считали Райо более худшим местом для продолжения его карьеры, чем Бутарк (стадион Леганеса). Близость к базе "королей" сыграла свою роль. После нескольких дней переговоров стороны ударили по рукам – трансфер не включает в себя возможность выкупа.

Лунин перейдет на правах аренды в ряды середняка чемпионата Испании сроком до конца сезона 2018/19 и начнет тренироваться с новой командой в среду, 29 августа, сообщает Lega Confidencial. Этот клуб также забронировал себе приоритетное право продления сотрудничества с украинцем на 2019-20 гг. Основной на сегодня вратарь "пепинерос" Иван Куэльяр может перейти в Вальядолид, который также интересовался арендой Лунина. Однако Леганес станет принимать предложение только наличными, поэтому новички Примеры могут отказаться от варианта с 34-летним голкипером.

Как отмечают испанские СМИ, Лунин станет украшением для нового проекта экс-игрока Барселоны и Валенсии (выигрывал 3 чемпионства Испании, дважды выходил в финал Лиги чемпионов, брал Кубок УЕФА). Маурисио Пеллегрино пока не может похвастаться такой же звездной карьерой на тренерском уровне. Он потренировал в качестве ассистента Рафы Бенитеса Ливерпуль и Интер, а самый большой самостоятельный его успех – проигранный Барселоне финал Кубка Испании со скромным Алавесом. "Лунин нам нравится и все ближе к нам", – заявил 46-летний экс-тренер Валенсии и Саутгемптона. Несмотря на лишь 1 набранный пункт за первые 2 тура сезона, Леганес производит неплохое впечатление. Команде не хватает надежности с тыла – по 2 пропущенных гола в каждом матче.

Есть еще один маленький нюанс. Даже если все документы оформят вовремя, Лунин не сможет дебютировать в чемпионате Испании 1 сентября, ведь в этот день Леганес сыграет против Реала. Переход будет защищен так называемой "клаусулой страха" – стороны договорятся не использовать игрока в матчах против клуба, которому он и в дальнейшем будет принадлежать. Ну, это уже для игрока родом из УПЛ совсем не новинка.

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