Реал визначився із датою відновлення тренувань – є нюанс

Керівництво мадридського Реала готується незабаром відновити заняття на тренувальній базі "вершкових".
Гравці команди та персонал зберуться у Вальдебебасі 11 травня, повідомляє Marca.
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Щоправда, спочатку "вершкові" займатимуться індивідуально. У рамках заходів безпеки в умовах пандемії коронавірусу гравці першої команди дотримуватимуться соціальної дистанції. Якщо ситуація дозволятиме, то невдовзі заняття почнуть проводити в звичайному форматі.
Нагадаємо, що чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу 11 березня. Дата відновлення змагань у Ла Лізі наразі невідома.
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