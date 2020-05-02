toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Реал визначився із датою відновлення тренувань – є нюанс

2 травня 15:56 203 Читать на русском
Реал визначився із датою відновлення тренувань – є нюанс
Марсело і Куртуа / фото із соцмереж

Керівництво мадридського Реала готується незабаром відновити заняття на тренувальній базі "вершкових".

Гравці команди та персонал зберуться у Вальдебебасі 11 травня, повідомляє Marca.

Марсело відверто висловився щодо майбутнього в Реалі – його сватають у Ювентус

Щоправда, спочатку "вершкові" займатимуться індивідуально. У рамках заходів безпеки в умовах пандемії коронавірусу гравці першої команди дотримуватимуться соціальної дистанції. Якщо ситуація дозволятиме, то невдовзі заняття почнуть проводити в звичайному форматі.

Нагадаємо, що чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу 11 березня. Дата відновлення змагань у Ла Лізі наразі невідома.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
5011
Теги
коронавірус Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук