Марсело відверто висловився щодо майбутнього в Реалі – його сватають у Ювентус

Оборонець мадридського Реала Марсело поділився думками щодо подальших виступів на Сантьяго Бернабеу.

"Два роки тому почув про те, що я нібито вже підписав контракт із Ювентусом і прагну знову грати з Роналду. Люди чимало вигадують. Мені здається, я бачив кількох задоволених цим фанатів Юве.

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Я не хочу йти з Реала. Думаю, що не відпустить мене і клуб. Мені дуже добре тут. Я став частиною неймовірної історії, коли приїхав сюди із сім'єю. Не знаю, чи справді Юве зацікавлений у мені. Я хочу виграти ще одну Лігу чемпіонів, і взяти Кубок світу зі збірною", – розповів бразилець у коментарі AS.

Відзначимо, що Марсело є вихованцем Флуміненсе, а кольори "вершкових" захищає із 2007 року. В активі ветерана 4 чемпіонських титули з Реалом, 4 кубки Ліги чемпіонів та інші трофеї.

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