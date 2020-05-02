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Реал определился с датой возобновления тренировок – есть нюанс

15:58 22 Читати українською
Реал определился с датой возобновления тренировок – есть нюанс
Марсело и Куртуа / фото из соцсетей

Руководство мадридского Реала готовится вскоре возобновить занятия на тренировочной базе "сливочных".

Игроки команды и персонал соберутся в Вальдебебасе 11 мая, сообщает Marca.

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Правда, вначале "сливочные" будут заниматься индивидуально. В рамках мер безопасности в условиях пандемии коронавируса игроки первой команды будут придерживаться социальной дистанции. Если ситуация позволит, то вскоре занятия начнут проводить в обычном формате.

Напомним, что чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу 11 марта. Дата возобновления соревнований в Ла Лиге пока неизвестна.

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Теги
коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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