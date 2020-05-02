Реал определился с датой возобновления тренировок – есть нюанс

Марсело и Куртуа / фото из соцсетей

Руководство мадридского Реала готовится вскоре возобновить занятия на тренировочной базе "сливочных".

Игроки команды и персонал соберутся в Вальдебебасе 11 мая, сообщает Marca.

Марсело откровенно высказался о будущем в Реале – его сватают в Ювентус

Правда, вначале "сливочные" будут заниматься индивидуально. В рамках мер безопасности в условиях пандемии коронавируса игроки первой команды будут придерживаться социальной дистанции. Если ситуация позволит, то вскоре занятия начнут проводить в обычном формате.

Напомним, что чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу 11 марта. Дата возобновления соревнований в Ла Лиге пока неизвестна.

Зидан имеет три команды на случай эксцессов: роль Лунина, шанс для скандалистов и абсолютное безумие с японцем и Ко