Реал підписує чергового українця: "Він дуже холодний і робить трохи дивні речі"
Воротар Ілля Волошин найближчим часом має приєднатись до молодіжної команди Реала.
Волошин приєднається до молодіжної команди Реала вже цього тижня, інформує видання Relevo.
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2-метровий голкіпер не лише чудово діє в рамках воріт, але й класно грає обома ногами. Волошин отримав чудову рекомендацію від представників Райо Махадаонди, в якій він провів першу половину сезону: "У нього типовий характер людини зі Східної Європи. Волошин мало говорить. Він дуже холодний і робить трохи дивні речі. Але зупиняє все. У Іллі, безсумнівно, характеристики для вищої ліги".
Цікаво, що Transfermarkt вже повідомляє, що Ілля Волошин приєднався до Реала, проте умови не розголошуються. В цьому сезоні воротар зіграв у 11 матчах за Райо Махадаонду, у 8 з них втримавши ворота у недоторканності.
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