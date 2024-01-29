Волошин приєднається до молодіжної команди Реала вже цього тижня, інформує видання Relevo.

Реал узгодив трансфер українця – необхідно дочекатись на дозвіл ФІФА

2-метровий голкіпер не лише чудово діє в рамках воріт, але й класно грає обома ногами. Волошин отримав чудову рекомендацію від представників Райо Махадаонди, в якій він провів першу половину сезону: "У нього типовий характер людини зі Східної Європи. Волошин мало говорить. Він дуже холодний і робить трохи дивні речі. Але зупиняє все. У Іллі, безсумнівно, характеристики для вищої ліги".

Цікаво, що Transfermarkt вже повідомляє, що Ілля Волошин приєднався до Реала, проте умови не розголошуються. В цьому сезоні воротар зіграв у 11 матчах за Райо Махадаонду, у 8 з них втримавши ворота у недоторканності.

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