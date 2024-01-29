"Футбол 24" оглянув виступи українців у черговому турі Ла Ліги – Андрій Лунін посприяв вольовій перемозі Реала над Лас-Пальмасом, а Віктор Циганков та Артем Довбик досить невиразно зіграли за Жирону.

Довбик провів непростий поєдинок проти Сельти – українцю нав'язали серйозну боротьбу та не давали багато простору. Попри це Артем міг оформити дубль, але Гуайта в обох моментах здійснив карколомні сейви. Циганков же був менш помітний та втратив супершанс з паса Довбика, коли пробив набагато вище воріт з близької відстані.

Лунін же здійснив класний сейв, який змусив Анчелотті та Куртуа хвалити українця. Впевнена гра Андрія дозволила Реалу відігратись впродовж зустрічі з Лас-Пальмасом. Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи завдяки кращій грі ногами, проте будь-яка помилка українця може повернути його в програшну позицію. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Лунін рятував і отримав пошкодження, але партнери змусили пропустити