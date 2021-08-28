Фіорентина у своєму твіттері оголосила про підписання правого оборонця Реала Альваро Одріосоли.

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Іспанець виступатиме за "фіалок" на правах оренди до 30 червня 2022 року. Додамо, що Одріосола вже покидав Мадрид на правах оренди, коли провів другу частину сезону 2019/20 у складі Баварії.

До слова, минулу кампанію Альваро провів у Реалі, за який відіграв 16 матчів та відзначився 2 забитими м'ячами.

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