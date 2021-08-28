Реал отпустил своего игрока в Серию А
18:38 - Читати українською
Защитник Реала Альваро Одриосола начнет сезон 2021/22 в составе Фиорентины.
Фиорентина в своем твиттере объявила о подписании правого защитника Реала Альваро Одриосолы.
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Испанец будет выступать за "фиалок" на правах аренды до 30 июня 2022 года. Добавим, что Одриосола уже покидал Мадрид на правах аренды, когда провел вторую часть сезона 2019/20 в составе Баварии.
К слову, прошлую кампанию Альваро провел в Реале, сыграв 16 матчей и отметился 2 забитыми мячами.
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