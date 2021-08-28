Сага навколо ймовірного переходу нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала близька до завершення.

"Вершкові" висунули гранду Ліги 1 ультиматум, час якого спливає в неділю ввечері, стверджує Le Parisien.

ПСЖ відхилив другу пропозицію Реала – трансфер Мбаппе на межі зриву

Боси Реала втомилися чекати відповіді ПСЖ на останню пропозицію щодо Мбаппе. Якщо парижани не приймуть її, то мадридці вийдуть з перемовин. Реал готовий заплатити за трансфер нападника 170 млн євро. Ще 10 млн Парі Сен-Жермен може отримати бонусами.

Керівництво Реала прагне закрити угоду до понеділка, оскільки з нового тижня Мбаппе поїде в табір національної команди. Це ускладнить не тільки процес перемовин, а й інші формальності, зокрема, медогляд. Якщо перехід чемпіона світу зірветься, то в 2022 році Реал підпише Мбаппе безкоштовно.

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